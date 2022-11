"É fundamental fazer uma política de comunicação de massas utilizando os aparelhos ideológicos", diz Alysson Mascaro

Apoie o 247

247 – O jurista e filósofo Alysson Mascaro, professor da Universidade de São Paulo, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o fascismo ainda não foi debelado no Brasil. "Há no Brasil uma base popular clamando por autoritarismo", disse ele. "Depois de dois dias de sumiço após sua derrota, o mandatário se pronunciou. Falou em favor da direita e demonizou a esquerda. Marcou ideologicamente sua posição à direita. Falta uma contraposição da esquerda. O discurso é de conciliação. A esquerda se nega e a direita se afirma. Lula jamais poderia ter sido preso e Bolsonaro dificilmente será preso porque mobiliza", afirmou.

Mascaro disse ainda que o PT não tem horizontes de discordância com o capitalismo. "Busca administrar o capitalismo. O PT tem discordâncias com os efeitos do neoliberalismo. A chave para mudar o Brasil é ampliar a consciência sobre o golpe de 2016. É fundamental fazer uma política de comunicação de massas utilizando os aparelhos ideológicos do estado", afirmou. "É a ideologia que faz as pessoas penderem para um lado ou para o outro. Viver só da picanha e da cerveja é muito pouco. A luta ideológica perpassa pela cultura, pela educação e pela comunicação. Mas esses ministérios não podem ser capturados pelo capital. Precisamos de um novo horizonte de País", destacou.

