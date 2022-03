"Eleições determinarão se o Brasil continuará a ser colônia ou não", diz Pepe Escobar

Apoie o 247

247 – O correspondente internacional Pepe Escobar afirma que as eleições de 2022 serão cruciais para o destino do Brasil. "As eleições determinarão se o Brasil continuará a ser colônia, com Jair Bolsonaro, ou se recuperará um mínimo de soberania, com a volta de Lula", disse ele, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247.

Pepe Escobar também afirmou que o Sul Global deve se unir contra o que chama de "Otanistão". Com essa eventual união, "serão sete oitavos da população mundial contra um oitavo". Na entrevista, ele também defendeu que o Brasil diversifique suas reservas internacionais, saindo das posições em dólar, e amplie investimentos em infraestrutura.

