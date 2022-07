"Elites ficaram sem opções e terão que fechar com Lula", diz Gustavo Conde

Apoie o 247

247 – O jornalista e linguista Gustavo Conde afirmou, no programa Poder e Linguagem, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a classe dominante praticamente selou a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 2022. "Estamos num pico de notícias boas para o campo democrático. A reunião de Jair Bolsonaro com os embaixadores acendeu o alerta e o manifesto pela democracia virou o jogo", disse ele. "As elites ficaram sem opções e terão que fechar com Lula", acrescenta.

Conde avalia ainda que a derrota de Jair Bolsonaro exigirá políticas públicas de saúde e de educação para desnazificar o Brasil. "Os fascistas vão precisar de tratamento", diz ele. "Isso será papel do estado".

