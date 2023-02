"Escolha de Dilma mostra que Lula dá prioridade total aos BRICS", afirma Rui Costa Pimenta

Presidente do PCO afirma que Lula segue empenhado na construção do mundo multipolar edit

247 – O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, contestou, em entrevista a Andrea Trus, âncora da TV 247, as teses de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria se rendido ao imperialismo, após o encontro com o presidente estadunidense Joe Biden. "Todos os sinais são de que o Brasil manterá uma política externa independente. A escolha da ex-presidente Dilma Rousseff para o banco dos BRICS para mim deixa claro que Lula está ao lado de Rússia e China", afirma. "Não vejo a menor hipótese de que o Brasil venha a apoiar a Ucrânia".

Na entrevista, Rui afirmou que a posição do governo Lula foi tão clara que, poucos dias depois, a subsecretária do Departamento de Estado, Victoria Nuland, cobrou uma adesão do Brasil à posição atlanticista. "Eles compreenderam claramente que o Brasil será independente", afirmou. Rui também afirmou que o apoio dos Estados Unidos ao Fundo Amazônia não tem maiores implicações. "Este é um fundo gerido pelo BNDES", afirmou.

