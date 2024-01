"Estou cansada de não ver Bolsonaro, seus filhos e militares presos", diz Hildegard Angel

Apoie o 247

247 - A jornalista Hildegard Angel, ao repercutir o mais novo escândalo que atingiu a família Bolsonaro nesta semana, sobre o esquema de espionagem ilegal que funcionava na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para monitorar adversários políticos de Jair Bolsonaro (PL), se disse "cansada" pela impunidade do clã.

Ela disse à TV 247 ver uma "impunidade generalizada" no país por conta de uma "imobilidade institucional". "Eu estou cansada de não ver o Bolsonaro preso, estou cansada de não ver os filhos do Bolsonaro presos, eu estou cansada de não ver militares punidos, estou cansada de ver um Congresso de bandidos. Estou cansada. Estou cansada dessa impunidade generalizada".

Para a jornalista, o Brasil vem crescendo graças ao trabalho do presidente Lula (PT) e "apesar" da impunidade que impera no país. "A impressão que eu tenho é que o Lula consegue governar ‘apesar de’. Ele vai fazendo tudo que ele se propôs a fazer e deixa essas coisas, porque não tem jeito, não há como exigir punição, fazer a Justiça efetivamente funcionar. Não há como. O Brasil está andando, está caminhando, está fazendo projetos e programas importantes, o Brasil hoje começa uma conferência nacional de educação que vai estabelecer os trâmites e os padrões para a educação. O Brasil está trabalhando enquanto setores importantes do país, como o Judiciário, os setores de informação e outros, estão se empenhando em imobilizar as grandes causas brasileiras, as grandes questões que nos infelicitam, como o episódio de Juiz de Fora e outros, as rachadinhas, as mansões, os colares, as propinas, as mortes na pandemia. [Em] tudo isso pano em cima, pano em cima, pano em cima. E o Brasil caminhando. Caminhando porque tem o Lula para fazê-lo caminhar. Se não, nem isso. Estamos caminhando, produzindo, realizando planos e projetos ‘apesar de’".

Esse estado de coisas, segundo Hildegard, faz dos "cidadãos comuns" os "perdedores". "Eu não aguento mais tantas lamúrias, tantos protestos contra essa imobilidade institucional brasileira que não pune congressista safado, não pune presidentes de poderes safados, não pune militares, não pune o Judiciário. É o país da impunidade. E isso, nós, cidadãos comuns, que temos que agir muito corretamente por conta de nossa própria formação e nossa própria perspectiva do que é melhor para nós e para o nosso país, somos os perdedores".

