Flávio Dino: "o representante do diabo na eleição é Bolsonaro"

247 - Ex-governador do Maranhão e pré-candidato ao Senado pelo PSB, Flávio Dino diz em entrevista no programa Giro das Onze, da TV 247, que enxerga Jair Bolsonaro (PL) como a "representação do mal" e do próprio "diabo" no processo eleitoral. Ele analisa o cenário de violência política após o assassinato do petista Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu (PR) e a aprovação da PEC do estado de emergência no Congresso Nacional.

O ex-governador afirma ser necessário 'exorcizar' o bolsonarismo neste ano eleitoral. "Eu sou cristão, eu acredito que o diabo existe. E não há dúvidas, o representante do diabo no processo eleitoral é o Bolsonaro. O que é que eu posso fazer? Então quando eu me refiro ao exorcismo, é no sentido ideológico mesmo, de afastar o mal. Não é no sentido da violência física, mas de exterminar, moralmente, o mal".

Dino afirmou acreditar na vitória do ex-presidente Lula (PT) na eleição de outubro deste ano justamente "porque a gente está conseguindo isolar o extremismo no seu gueto, no seu nicho".

