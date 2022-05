Genoino: esta é a eleição mais importante da história da República e nunca foi tão fácil escolher

Apoie o 247

247 - O ex-deputado federal José Genoino frisou que as eleições de 2022 serão as mais importantes da história, pois elas decidirão sobre a atual "crise institucional". Segundo ele, a saída deve ocorrer através da restauração dos valores democráticos.

“Tem que ser resolvida com os valores e com as bandeiras da democracia, porque a crise institucional vem do golpe de 2016. Se depender do inominável, ele quer que esse golpe continuado se transforme num protofascismo. O ovo da serpente está colocado. É importante defender as liberdades, vinculando com a crise social e econômica”, disse, em entrevista à TV 247.

“É um momento crucial. É a eleição das eleições, talvez a mais importante da história da República. Os dois caminhos estão claríssimos. Nunca foi tão fácil fazer uma escolha, não é uma escolha difícil”, disse.

