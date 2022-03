Gleisi: "Bolsonaro representa a destruição do Brasil, temos o dever e a obrigação de tirá-lo"

Para a deputada e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, ‘se esse homem continuar, podemos chegar a um ponto de não retorno’ no país. Assista na TV 247 edit

247 - A presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou à TV 247 que teme por um “ponto de não retorno” ao qual o Brasil pode chegar em caso de permanência de Jair Bolsonaro (PL) na Presidência da República.

Ele, para a parlamentar, representa a “destruição” do país e sua saída é urgente. “Ele é um oportunista, sem vergonha, mau caráter, é um presidente que não tem nenhum apreço por seu povo, por seu país. Bolsonaro é uma fraude. Nós, que temos um pouco de consciência política, temos a obrigação, o dever de fazer o combate a esse homem. Será uma tristeza se o país não conseguir tirá-lo, porque ele é a destruição do país, não só do ponto de vista da democracia, porque é de extrema direita, fascista, está junto dos nazistas, sexista, mas é um destruidor do país, ele, o Paulo Guedes e essa turma toda”.

“Se esse homem continuar, vamos ter um ponto de não retorno no que fazer no país, vai ser muito difícil recuperar o Brasil e os instrumentos de desenvolvimento”, completou.

