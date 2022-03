"Há 164 milhões de russos caindo no colo das empresas chinesas", diz Fernando Horta

Apoie o 247

247 – O historiador Fernando Horta avaliou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a China será a grande beneficiária da guerra na Ucrânia, que opõe os Estados Unidos e seus aliados da OTAN à Rússia. "Há 164 milhões de russos caindo no colo das empresas chinesas", diz ele. "As sanções se voltarão contra o Ocidente e a Rússia vai se aproximar cada vez mais da China".

Horta também falou sobre a janela que se abriu para a Venezuela, a partir das negociações abertas pelos Estados Unidos para a compra de petróleo. "Com esse preço, a Venezuela pode até virar uma Suíça na América Latina", afirma. Na sua opinião, o governo Nicolás Maduro não irá se afastar diplomaticamente de seus principais aliados, que são Rússia e China.

Horta também vê um momento de desglobalização, que pode abrir oportunidades para o Brasil, desde que o País volte a ter um governo orientado ao desenvolvimento. "Temos um gap tecnológico gigantesco e vamos ter que recomeçar do zero", diz ele. "Caso contrário, ficaremos a vida inteira presos no século 20".

