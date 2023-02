Lula poderá ganhar apoio dos bancos na luta contra o Banco Central, conta Helena Chagas

“Atirou no que viu e acertou no que não viu”, afirma a jornalista, segundo quem existe no mercado “uma certa apreensão com a questão do crédito” edit

247 - Em participação na TV 247, a jornalista Helena Chagas informou que o presidente Lula (PT) pode ganhar, em breve, a aliança dos bancos privados na l uta contra a alta taxa de juros (13,75%) determinada pelo Banco Central .

De acordo com Helena, está surgindo no mercado o temor de uma crise de crédito: “recebi há pouco o telefonema de um amigo que trabalha no mercado e ele falou que o clima neste momento é de certa apreensão com os balanços de alguns bancos. Começou a haver o temor de uma crise de crédito, do caso Americanas contaminar outras gigantes do varejo ou haver casos parecidos, ainda que em proporções menores. A loja Marisa já começou a se reposicionar, começou a substituir pessoas. E o que há neste momento no mercado? Uma certa apreensão com a questão do crédito”

A jornalista apontou que, mesmo discordando ideologicamente de Lula, o mercado e os bancos podem embarcar na pressão por uma redução dos juros, para estimular uma retomada econômica: “ontem ele [meu amigo] me ligou e falou mal do Lula até, criticou muito, e hoje ele me falou assim: ‘você sabe que o Lula atirou no que viu e pode ter acertado o que não viu?’. Ou seja, que daqui a pouco vários integrantes de bancos, dos setores de crédito, estarão pressionando também por uma queda dos juros. Seria, por um outro viés, chegar ao mesmo ponto do Lula, e para o Lula seria muito interessante. Seria uma feliz coincidência”.

“É possível que a onda que o Lula está criando pelos juros baixos cresça mais ainda”, concluiu.

