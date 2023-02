Deputado do PT pede a convocação de Campos Neto para explicar taxa de juros

Apoie o 247

247 — O deputado federal Lindbergh Farias (PT) protocolou nesta quinta-feira, 9, um requerimento de convocação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para explicar a taxa básica de juros, em 13,75% ao ano, que está no centro de críticas do presidente Lula (PT) ao comando da instituição.

O deputado petista argumenta que a política monetária tem impacto direto nos investimentos, no crescimento do PIB e na geração de empregos, e destaca “é necessário que o presidente do Banco Central preste esclarecimentos a essa Casa sobre a política monetária adota, o diagnóstico considerado e os objetivos a serem perseguidos”.

No entanto, para que o presidente do BC seja obrigado a se explicar no plenário, é necessário aprovação da maioria da Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Arthur Lira (PP), também precisa ser convencido a colocar o requerimento em votação.

