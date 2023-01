"Lula precisa aproveitar este momento para reformar instituições", diz Wadih Damous

Apoie o 247

247 - O secretário nacional do consumidor e ex-deputado, Wadih Damous, participou do programa Giro da Onze, da TV 247. Ao comentar os ataques terroristas no Distrito Federal e as suspeitas de participação de membros da administração pública, Damous enfatizou que “não podemos conviver com dimensões bolsonaristas dentro da administração pública”.

“Tudo está sendo mapeado e essa desbolsonarização é um objetivo que se tem no governo e está acontecendo. Essa gente fez muito mal e continua fazendo e não podemos tolerar que eles estejam lado a lado conosco na administração pública”, frisou.

Damous disse ainda que o governo estabeleceu “tolerância zero com essa delinquência”.

“E me refiro a todas as condutas da delinquência ou teremos muitas dificuldades para governar. O presidente está muito consciente disso”, destacou.

Segundo ele, diante dos fatos recentes, "esse é o momento de nós introduzirmos algumas modificações nas instituições”.

Damous deu como exemplo a Agência Brasileira de Inteligência que, para ele, não pode ficar sob tutela militar como está atualmente. “A Abin não pode ficar subordinada ao GSI, independentemente do que aconteceu. Técnica e politicamente é errado”, afirmou.

