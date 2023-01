“Lula tem a oportunidade para esmagar o ovo da serpente do fascismo”, diz Altman

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista Breno Altman avaliou que os atos terroristas promovidos por bolsonaristas golpistas em Brasília no domingo (8) abriram uma oportunidade para o presidente Lula (PT) avançar no confronto ao golpismo e "esmagar o ovo da serpente".

"Lula agora tem um maior respaldo para agir contra o golpismo, na lógica de desbolsonarizar o Estado e as Forças Armadas (FFAA), para medidas mais duras e para uma estratégia de confronto contra o golpismo. Se a crise de ontem demonstrou uma debilidade do governo Lula, porque ele não estava preparado para aquela situação - teve que trocar o pneu com o carro em movimento -, por outro lado criou uma situação interna e internacional que legitima uma estratégia de confronto contra o golpismo. Ele tem maior apoio para esmagar o ovo da serpente. É uma oportunidade para avançar rapidamente na desbolsonarização do Estado", analisou Altman.

>>> Governo Biden declara apoio ao presidente Lula na luta contra terroristas bolsonaristas

O jornalista propôs 'medidas concretas' para reverter a política de apaziguamento com as Forças Armadas e combater o fascismo brasileiro: "essa oportunidade não pode ser perdida. Para que não seja perdida, tem que pegar a política de apaziguamento que foi tentada durante 7 dias, dobrar, colocar no arquivo morto e adotar uma outra política. Com medidas concretas, como trocar o Ministro da Defesa, dividir o Ministério da Justiça e o da Segurança Pública, adotar uma doutrina democrática de Defesa Nacional, mudar os currículos das FFAA, tornar crime qualquer culto ao golpe de 1964".

"É a hora, chegou uma oportunidade que não deveria ser perdida (...) para se avançar e jogar fora a política de apaziguamento e trocar o (José) Múcio (o ministro da Defesa). Porque o ninho da serpente é fardado e está nas Forças Armadas. Mais uma vez, o partido do golpe é o partido militar", concluiu.

