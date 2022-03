Marcia Tiburi: Lula deve se comprometer com paridade de gênero no governo

Filósofa afirma que a preferência das mulheres por Lula deve se expressar também na composição do governo edit

247 – A professora e filósofa Marcia Tiburi afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se comprometer com a paridade de gênero em seu eventual terceiro mandato. Na entrevista, ela comentou a pesquisa Quaest, em que 48% das mulheres votam em Lula e apenas 20% em Bolsonaro. "Numa eleição só com mulheres, em que os homens ficassem em casa, Lula já estaria eleito", diz ela. "É necessário que Lula se comprometa com paridade de gênero num terceiro governo".

Marcia afirma que nos governos do Partido dos Trabalhadores, de Lula e Dilma Rousseff, as mulheres "foram titulares dos programas sociais", como o Bolsa-Família e o Minha Casa, Minha Vida. Ela também destacou que governos voltados para o povo, em que o cuidar tem lugar de destaque, têm um caráter essencialmente feminino, ao contrário dos projetos de destruição neoliberal, que são também machistas. Na entrevista, ela falou da necessidade de reparação da violência cometida contra Dilma e destacou como Bolsonaro representa um projeto de violência contra todos os brasileiros, mas sobretudo contra as mulheres.

