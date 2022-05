Mario Vitor: não importa muito o que o Ciro vai fazer, mas sim seu eleitor

Apoie o 247

247 - Os eleitores de Ciro Gomes, que rejeitam Jair Bolsonaro, irão tomar a decisão mais estratégica para evitar um segundo turno, prevê Mario Vitor Santos. Em entrevista à TV 247, o jornalista avalia que, conforme aumentam as chances de Lula vencer no primeiro turno, ciristas naturalmente irão migrar para a candidatura do ex-presidente.

Portanto, pouco importa o caminho que o próprio Ciro Gomes decidir seguir: “não é muito importante o que o Ciro vai fazer, se ele vai ou não continuar. O que mais importa é o que o eleitor do Ciro vai fazer, e isso o Ciro não tem condições de controlar. A pressão sobre o Ciro e o eleitor dele cresce à medida que crescem as chances de uma eventual vitória decisiva de Lula no primeiro turno. O antibolsonarismo é que pressiona o eleitor do Ciro. Esse eleitor ninguém controla, ele vai tomar a decisão que ele achar mais estratégica no momento do voto em relação ao seu inimigo principal. A eleição será decidida pela rejeição ao Bolsonaro”, disse.

“Se o eleitor sentir que o voto dele vai ser o único voto que vai decidir a disputa, se ele não quiser dar uma segunda chance para uma segunda disputa entre Lula e Bolsonaro, ele vai tomar essa decisão e vai desconhecer se existe ou não a candidatura Ciro Gomes”, completou.

