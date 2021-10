"Nós nunca defendemos as FARC", diz Celso Amorim

Apoie o 247

247 - O ex-ministro e diplomata brasileiro Celso Amorim denunciou, em entrevista à TV 247, as acusações feitas pela Record contra o ex-presidente Lula, o PT e partidos de esquerda na América Latina. A emissora deu voz a uma militante da extrema direita espanhola que acusou a esquerda latino-americana de ser financiada pelo narcotráfico a partir do Foro de São Paulo.

Aliada de Eduardo Bolsonaro, Cristina Seguí, que é fundadora do VOX (partido que descende do franquismo - fascismo espanhol), afirmou, para a Record, emissora do bolsonarista Edir Macedo, que "o narcotráfico patrocinou partidos de esquerda na Europa e na América Latina", incluindo o PT e Lula.

O dinheiro seria oriundo do comércio de substâncias ilícitas pelas FARC-EP, antigo grupo de guerrilha que se converteu num partido político institucional na Colômbia.

Ex-ministro das Relações Exteriores de Lula (PT), Celso Amorim, no entanto, destacou que o governo petista nunca defendeu as FARC. “Cansei de conversar [o ex-presidente da Colômbia, Álvaro] Uribe, e nós nunca defendemos as FARC”, afirmou.

“Nós sempre dizíamos que deveria haver uma solução pacífica [ao conflito armado colombiano], mas respeitamos a decisão do povo colombiano expressa nas urnas. E sempre nos colocamos a disposição para ajudar num eventual diálogo”, continuou.

