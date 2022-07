"O fascismo foi plantado pelos lacerdinhas da imprensa", diz Rodrigo Vianna

Autor do livro "De Lula a Bolsonaro", o jornalista Rodrigo Vianna explica como se deu a ascensão do fascismo no Brasil edit

247 – Âncora do Boa Noite 247, o jornalista Rodrigo Vianna foi entrevistado pelo jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, sobre seu livro "De Lula a Bolsonaro – combates na internet" , lançado pela Kotter, que explica dois processos que correram em paralelo: o desenvolvimento da mídia progressista e a ascensão do fascismo no Brasil.

Na entrevista, assim como no livro, Vianna lembra que o ex-governador de São Paulo, José Serra, teve papel central na ascensão da extrema-direita, ao trazer temas da guerra cultural para as eleições presidenciais de 2010. "Sem condições de enfrentar o debate o econômico, Serra disse que queria discutir 'valores' e trouxe temas como aborto para aquela disputa", afirma. Com as gigantescas verbas de propaganda do governo paulista, Serra foi alimentando o antipetismo na sociedade brasileira. "O fascismo foi plantado pelos 'larcedinhas' da imprensa", afirma. Os 'lacerdinhas' eram colunistas da mídia corporativa que imitavam o comportamento de Carlos Lacerda, "o corvo", que liderou a campanha contra Getúlio Vargas nos anos 50.

Mestre em História, Rodrigo também destaca que a questão nacional e do petróleo esteve no centro da campanha golpista contra a ex-presidente Dilma Rousseff, que se intensificou a partir das manifestações de junho de 2013. "Já era possível antever como as ruas estavam sendo tomadas por um discurso de extrema direita, que poderia redundar em Bolsonaro", afirma.

