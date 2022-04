Pepe Escobar: Elon Musk dorme na cama do Pentágono

Analista geopolítico afirma que os setores democráticos não devem alimentar ilusões com o comprador do Twitter edit

247 – O correspondente internacional Pepe Escobar afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que os democratas não devem alimentar ilusões com o bilionário Elon Musk, que está comprando o Twitter. "Elon Musk dorme na mesma cama do Pentágono. Suas empresas SpaceX e Starlink são projetos do Pentágono", diz ele.

Pepe, que teve sua conta no Twitter suspensa depois de alguns tweets sobre a guerra na Ucrânia, disse não esperar um campo mais fértil para a democracia. "Ter um autodesignado apóstolo da liberdade de expressão é perfeito para os projetos de dominação. Elon Musk está sendo instrumentalizado pela máquina do poder estadunidense", afirma.

