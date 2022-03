"Petrobrás tem que ser estatal. Economia mista não dá", diz Joaquim de Carvalho

Apoie o 247

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho, em participação na TV 247, defendeu o fim do sistema de economia mista da Petrobrás e afirmou ser "fundamental" que a empresa recompre todas as suas ações.

"A Petrobrás tem que ser estatal. Economia mista não dá. Esses investidores se apropriaram de um bem brasileiro e eles estão ganhando e o Brasil está perdendo. É uma coisa absurda. A Petrobrás só existe porque o dinheiro do povo foi colocado ali para que beneficiasse o povo, e não beneficia", destacou.

Ele afirmou ser viável o processo de recompra e cobrou que isso seja feito no eventual terceiro governo do ex-presidente Lula (PT). "Dá para recomprar, economicamente dá, é viável. Só com os dividendos que está distribuindo, em cinco anos você paga a recompra de todas as ações e fica só na mão do Estado. Isso é fundamental. Isso tem que ser ponto estratégico do governo Lula, se vier a acontecer".

