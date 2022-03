"População ucraniana está sendo usada como bucha de canhão na guerra entre Estados Unidos e Rússia", diz Pepe Escobar

Apoie o 247

247 – O analista de geopolítica e correspondente internacional Pepe Escobar avalia, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a guerra na Ucrânia só não acabou porque a Rússia não dispõe de interlocutores confiáveis. "O presidente ucraniano Zelensky é totalmente manipulado por Washington", afirma. "Infelizmente, a população ucraniana está sendo usada com carne de canhão na guerra entre Estados Unidos e Rússia", acrescenta.

Pepe Escobar diz ainda que o projeto dos Estados Unidos é transformar a Ucrânia num novo Afeganistão, com treinamento de guerrilhas urbanas contra russos. "O plano é transformar a Ucrânia em Afeganistão e criar o caos, dando um Vietnã aos russos", diz ele. "Firmas americanas de segurança privada estão formando jihadistas nazis".

Sobre as sanções, Pepe diz que as consequências serão duríssimas para o Ocidente. "A Rússia vai tomar conta de todas as empresas que saíram em debandada do país", diz ele. "Visa e Mastercard serão substituídas pela chinesa Union Pay. E o pedido de petróleo à Venezuela expressa o desespero do Império", afirma.

O correspondente também afirma que as sanções não afetarão a coesão interna na Rússia. "Os russos têm uma capacidade de resistência inimaginável", diz ele. "Quem aposta no contrário vai se frustrar."

