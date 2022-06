"Presidente da República não tem pressentimento, tem informação", diz Helena Chagas

Apoie o 247

ICL

247 - A jornalista Helena Chegas comentou, em entrevista à TV 247, os desdobramentos do caso Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação preso no âmbito da operação Acesso Pago, que investiga irregularidades na liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Segundo ela, o caso torna-se ainda mais grave diante da revelação de que Jair Bolsonaro teria dito a Ribeiro que estava com ‘pressentimento’ em relação a realização de uma operação da Polícia Federal.

“É um caso gravíssimo, porque não só o Milton Ribeiro diz para a filha que recebeu um telefonema do presidente em que Bolsonaro diz estar com pressentimento… Presidente da República não tem pressentimento, tem informação. Ele ligou lá dos Estados Unidos com um pressentimento de que haveria alguma busca e apreensão em cima do Milton Ribeiro? Coincidentemente, estava lá o Anderson Torres. Então, o Bolsonaro usou informação privilegiada”, apontou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE