Requião: "eu e Lula vamos vencer no Paraná"

247 – O ex-governador do Paraná, Roberto Requião, concedeu entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, em que demonstrou confiança nas suas possibilidades de vitória. "Não sou candidato contra o Ratinho. Sou candidato a ocupar um governo que não existe. Ele fugiu dos debates, como um rato foge dos gatos", disse ele. "Dia 27, faço um grande debate com o Lula, que abre nossa campanha. Eu e Lula vamos ganhar no Paraná. Aqui, os preços da energia e da água são criminosos. Eles estão pagando para acionistas privados da polícia de Nova York e dando todo poder aos minoritários. As pesquisas qualitativas nos dão a chance de uma vitória ampla. Posso fazer um governo dez vezes melhor", acrescenta.

Na entrevista, ele afirmou que o Paraná não é um estado reacionário. "Sou familiarmente e geneticamente progressista. O Paraná não é um estado conservador. Uma vitória minha e do Lula no Paraná vai puxar o governo para a esquerda", disse ele, antes de comentar as vaias recentes contra o ex-juiz suspeito Sergio Moro. "Os paranaenses perceberam que Moro fazia um jogo de entrega do Brasil. Por isso ele foi vaiado", disse ele. "Moro gastou R$ 2 milhões do Podemos e foi embora, mas precisamos pensar no Brasil. O Brasil e o Paraná estão sem governo. Estamos nas mãos de pessoas que foram capturadas pelo capital financeiro", afirmou.

Requião também comentou os riscos que rondam o futuro governo Lula. "O sonho dos rentistas é transformar o Lula na terceira via, mas não acredito que ele fará isso", disse ele. "Mas a esquerda precisa ter maturidade para saber o que é possível fazer", finalizou.

