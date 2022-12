"Simone Tebet no Planejamento é o primeiro grande erro do governo Lula", diz Fernando Horta

Apoie o 247

247 – O historiador Fernando Horta afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que vê riscos na cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e fez críticas pontuais a sua equipe. "Ainda planejam atos terroristas em Brasília e a festa da posse deve ser cancelada", disse ele. "Estamos oferecendo corpos da esquerda para disseminar o medo. Estamos enfrentando bandidos e terroristas. O Exército está fazendo a segurança dos terroristas", acrescenta.

Segundo Horta, o terrorismo não é ameaça à vida do presidente Lula apenas, mas sim a toda a população. "Bolsonaro vai para os Estados Unidos porque está envolvido até o pescoço com o terrorismo", diz ele. "É muito fácil oferecer o corpo dos outros em nome da coragem. Não podemos jogar pôquer com a vida dos outros. As forças de segurança do Brasil são coniventes com terroristas", pontua.

Equipe econômica

Horta também diz que a escolha de Simone Tebet para o Ministério do Planejamento é o primeiro grande erro do governo Lula. "Ela não tem nossa confiança ideológica e não pode ser demitida", diz ele. Sobre as comunicações, ele afirma que a pancadaria contra o ministro Paulo Pimenta, da Secom, já era previsível. "A comunicação hoje é mais importante do que a economia", destaca.

