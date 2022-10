“Vai ser uma luta e para eles vale-tudo”, diz Paulo Pimenta sobre o segundo turno

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal reeleito Paulo Pimenta (PT-RS) disse que o segundo turno das eleições será marcado por uma avalanche de fake news.

“O que podemos notar neste segundo turno é a avalanche de fake news. A quantidade de vídeos, áudios, postagens que começaram a ser disseminadas deixa claro que vai ser uma luta que não tem regras para eles. Para eles vale-tudo”, frisou o parlamentar.

“Vai ser a campanha da mentira”, frisou Pimenta, destacando que a campanha vai se preparar para enfrentar a milícia digital bolsonarista. “Nós precisamos de muita campanha de rua. Ampliar onde Lula venceu e reduzir a diferença”, destacou.

“O crime está sendo cometido à luz do dia. Os criminosos são totalmente passíveis de identificação e de uma ação criminal contra eles imediata”, destacou Pimenta, se referindo ao caso do senador eleito por Minas Gerais, Cleitinho (PSC), apoiador de Jair Bolsonaro (PL), que compartilhou nas redes sociais um vídeo manipulador e falso no qual um ator intitulado como "Vicky Vanilla" se passa por um satanista apoiador do ex-presidente Lula (PT).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.