Venezuela não vai virar as costas para a Rússia, diz Altman

247 - Diante da notícia - veiculada pelo The New York Times - de que os Estados Unidos enviaram à Venezuela autoridades do alto escalão do governo para se reunirem com o presidente Nicolás Maduro , o jornalista Breno Altman, na TV 247, analisou os objetivos norte-americanos com o diálogo.

Os EUA querem negociar a compra de petróleo com o governo venezuelano e também separar o país de sua principal aliada, a Rússia. “Segundo matéria do The New York Times, os Estados Unidos estariam propondo à Venezuela uma traição: abandone o Putin e nós te abraçaremos. Acho que a própria notícia não é verdadeira - os Estados Unidos não seriam tão ingênuos. Não há qualquer hipótese de ele [Nicolás Maduro] virar as costas para a Rússia. Os venezuelanos não trocam aliados estratégicos por uma questão não só de índole, mas de sobrevivência”, diz o jornalista.

“Quando os EUA e seus aliados começaram a considerar sanções às exportações russas de petróleo e gás para punir o país pela devastação causada na Ucrânia, vozes proeminentes afiliadas aos dois principais partidos políticos americanos apontaram a Venezuela como um potencial substituto”, afirma o texto do jornal estadunidense.

“O que o Maduro já respondeu”, destaca Altman, é que “‘nosso petróleo está à venda. Para quem quiser comprar, estamos vendendo’. A resposta que ele deu foi uma resposta adequada, comercial”.

