Wadih Damous: "Deltan não precisa de vaquinha, ele enriqueceu"

Ex-deputado caracterizou como "chilique" a reação de Deltan Dallagnol à condenação no STJ que determina o pagamento de indenização ao ex-presidente Lula. Assista

247 - O ex-deputado Wadih Damous caracterizou como um “festival de chilique e de cinismo” a reação do ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol diante da decisão do STJ que o condena a indenizar o ex-presidente Lula por conta do infame PowerPoint.

Ao receber a notícia, Deltan culpou o que ele chamou de “sistema” e levantou fundos para pagar a indenização através do Pix. Em entrevista à TV 247, Damous observou que, na realidade, Deltan não precisaria ter feito uma “vaquinha”, uma vez que o ex-procurador enriqueceu na Lava Jato.

“Um festival de chilique e de cinismo por parte desse sujeito. Aliás, me estranha ele estar fazendo vaquinha. Ele não precisa disso. Deltan enriqueceu no período da Lava Jato com suas palestras e investimentos imobiliários. Não sei o porquê da vaquinha”, disse.

“A decisão é uma decisão absolutamente correta do STJ. Agora, por várias vezes, nos anos de fascismo em que a Lava Jato era quase unanimidade nacional, eu dizia que quando essa turma tiver completado o serviço sujo, ela vai ser defenestrada, porque vão se tornar indesejáveis”, completou.

