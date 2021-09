Bolsonarista, Daniel Alves usa slogan facista para falar com fãs no 7 de setembro

Nesse 7 de setembro, o jogador Daniel Alves postou em suas redes sociais uma foto abraçado à bandeira do Brasil com a legenda: "Brasil acima de tudo; Deus acima de todos edit

247 - O jogador Daniel Alves usou a sua conta no Twitter para saudar os fãs no 7 de setembro, dia da Independência. Daniel Alves começou o texto citando slogan da campanha de Bolsonaro "Brasil acima de tudo; Deus acima de todos”, frase, inclusive inspirada no nazismo (Alemanha acima de tudo). Na sequência, o jogador fala sobre independizar (sic).

“Dia da nossa independência e desejo-lhes que vocês peguem esse dia para se independizar (sic) também. Se independizar (sic) das opressões, das manipulações de opiniões e das influências egocêntricas. SER LIVRE É PODER SONHAR. SER LIVRE É PODER REALIZAR. SER LIVRE É SABER QUE TUDO VAI PASSAR E SOMENTE OS LEGADOS VÃO FICAR!!! VIVA A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL E DOS BRASILEIROS" #Deusnovomando (sic)"

Em sua coluna no UOL, a jornalista Milly Lacombe disse que o “emaranhado de palavras sem sentido” de Dani é uma declaração clara de que o jogador “pula nos braços do fascismo bolsonarista”.

Para a jornalista, ao postar uma foto com uma bandeira do Brasil usando o slogan facista, Daniel Alves tomou partido, o do liberal fascismo bolsonarista, que já matou cerca de 600 mil pessoas vítimas da Covid-19, que ameaça dar um golpe, das rachadinhas, da naturalização de funcionários fantasmas e da celebração de milícias e milicianos.

A foto publicada nesta terça-feira (7) recebeu mais de um milhão de curtidas, incluindo a da jogadora da seleção brasileira de futebol Marta Silva, que depois descurtiu a postagem no Instagram.

