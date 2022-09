Brasil vence Gana com dois gols de Richarlison

Seleção venceu sem sustos o penúltimo desafio antes da estreia na Copa do Mundo edit

(Reuters) - O atacante Richarlison marcou duas vezes na vitória confortável do Brasil sobre a seleção de Gana por 3 x 0 em um amistoso em Le Havre, na França, nesta sexta-feira.

Marquinhos abriu o placar aos nove minutos com uma cabeçada certeira após cobrança de Raphinha.

Richarlison ampliou a vantagem 19 minutos depois, com um chute de primeira da entrada da área no canto inferior esquerdo, após passe preciso de Neymar.

O atacante do Tottenham Hotspur também fez o terceiro, a cinco minutos do intervalo, com uma cabeçada inteligente em cobrança de falta de Neymar.

O Brasil joga contra a Tunísia em Paris na terça-feira, no último jogo antes da estreia pelo Grupo G da Copa do Mundo, contra a Sérvia, em 24 de novembro.

