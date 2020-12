Caio defende Neymar por festa na pandemia: “o risco é dele”

Durante o programa Bem Amigos, do SporTV, o comentarista Caio Ribeiro pediu cautela nas críticas à festa de Réveillon realizada por Neymar em Mangaratiba e levou invertida de Marco Antônio Rodrigues, o Bodão: “O risco não é só dele, é da sociedade” edit

247 - O comentarista de futebol Caio Ribeiro defendeu Neymar das críticas por sua festa de Réveillon em meio à pandemia, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, durante o programa Bem Amigos, no SporTV, da Globo. “O risco é do jogador”, disse Caio.

“Eu sempre sou um pouquinho mais prudente na hora de analisar essas coisas. Eu espero que ele se pronuncie, que venha a público e desminta. O que eu posso controlar é a minha família e o meu ambiente. A minha família, eu protejo de melhor maneira que eu puder. Se ele quer fazer alguma festa ou se vai para alguma festa, o risco é dele, e ele vai arcar com as consequências”, opinou.

Ele foi contestado por Marco Antônio Rodrigues, o Bodão, durante o programa. “Só queria dizer para o Caio que quem vai para uma aglomeração dessa, o risco não é só dele, não. O risco é de todo mundo que vai conviver com ele, porque a pessoa passa a ser um transmissor da doença. Com a transmissão que está tendo, todo sujeito que tem contato desse tipo, em aglomeração, ele passa a colocar em risco as outras pessoas. O risco não é só dele, é da sociedade”, disse.

