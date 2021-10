Campeão mundial de boxe, Miguel de Oliveira morre aos 74 anos

Ele sofria de câncer no pâncreas, doença diagnosticada há três meses e que o levou à internação e tratamento. O pugilista foi campeão mundial dos médios-ligeiros do Conselho Mundial de Boxe em 1975 edit

247 - Campeão mundial de boxe, Miguel de Oliveira morreu nesta sexta-feira, 15, em São Paulo, aos 74 anos. Ele sofria de câncer no pâncreas, doença diagnosticada há três meses e que o levou à internação e tratamento. O pugilista foi campeão mundial dos médios-ligeiros do Conselho Mundial de Boxe em 1975.

“Sempre com a voz baixa, simpático e muito acessível, Miguel de Oliveira foi uma das pessoas mais especiais do boxe brasileiro. Como pugilista, se destacava pela força nos punhos e na inteligência para encontrar a melhor tática para enfrentar seus adversários. Era calculista, estudioso e frio nos combates”, lembra o artigo de Wilson Baldini Jr, no Terra.

Abandonou o boxe aos 28 anos, alegando não ter motivação para manter o duro treinamento do esporte. No entanto, “retomou a carreira aos 33 anos, mas sem o mesmo entusiasmo”, destaca Baldini.

Carreira

Em 1975, foi campeão mundial dos médios-ligeiros ao vencer o espanhol Jose Manuel Duran Perez, por pontos, após 15 assaltos, em decisão unânime dos jurados, em Mônaco. Com isso, conquistou o cinturão do Conselho Mundial de Boxe.

Formado em educação física, Miguel encerrou sua carreira com 46 vitórias (28 nocautes), 5 derrotas e um empate. Depois, virou treinador, comandando o peso pesado Adilson Maguila Rodrigues, instrutor de boxe e maratonista.

