Com problema cardíaco, jogador Lucas Leiva anuncia fim da carreira

247 - O volante Lucas Leiva, 36 anos, informou nesta sexta-feira (17), em Porto Alegre, que está oficialmente aposentado. O jogador estava afatados dos treinos desde dezembro do ano passado, quando foi diagnosticado com uma alteração cardíaca durante exames de rotina. "Primeiro queria agradecer ao Grêmio por todo o apoio nesses três meses. Hoje estou anunciando minha aposentadoria", disse o esportista em coletiva de imprensa.

"Tem sido um período difícil, acho que é a primeira vez que choro por esse caso. Mas só tenho a agradecer. Estou encerrando onde eu gostaria, não da forma como eu gostaria. Mas tenho certeza que um novo ciclo vai se iniciar. Tinha muita esperança que pudesse reverter, mas não foi o caso. Minha saúde vem em primeiro lugar", continuou o volante.

Lucas Leiva nasceu em 9 de janeiro de 1987, em Dourados, Brasil. Começou sua carreira profissional no Grêmio no Brasil antes de se mudar para o Liverpool em 2007 por £ 5 milhões. Ele rapidamente se tornou o favorito dos fãs no Liverpool, conhecido por seu desarme duro e trabalho árduo no meio-campo. Durante sua passagem pelo clube, conquistou a Copa da Liga em 2012 e foi vice-campeão da UEFA Europa League em 2016.



Em 2017, Lucas mudou-se para a Lazio na Série A, onde jogou até sua aposentadoria em 2021. Ele também foi titular regular da Seleção Brasileira, tendo feito mais de 20 partidas pelo seu país. No geral, Lucas teve uma carreira de sucesso e é muito respeitado pelos torcedores por sua dedicação e lealdade aos seus clubes.

