(Vídeo) Neto fala sobre queixa-crime de Tite: 'o que falei, 95% do Brasil falou'

247 - O comentarista esportivo Neto, 56 anos, falou pela primeira vez sobre a queixa-crime do ex-treinador da Seleção Brasileira Tite. Para se referir ao técnico, o ex-jogador usou termos como filho de uma p..., sem-vergonha, imbecil e vagabundo, em dezembro do ano passado, após a eliminação do Brasil na Copa do Catar.

"Processo você ganha ou perde", afirmou Neto. "Quem tá processando tem que provar e quem está sendo processado tem que se defender. Todo mundo que processa tem o direito democrático, e quem está sendo, que é o meu caso, precisa se defender. Eu e 95% do país, porque o que eu falei 95% do país também falou", disse.





