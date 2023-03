(Vídeo) Tite apresenta queixa-crime contra o comentarista Neto

Apoie o 247

247 - O técnico Tite, que comandou a seleção brasileira nas duas últimas Copas do Mundo, apresentou uma queixa-crime na Justiça contra o comentarista esportivo Neto. A defesa do treinador afirmou que Neto praticou o delito de injúria em seu programa na TV Bandeirantes em 9 de dezembro de 2022, logo após a eliminação do Brasil para a Croácia nas quartas de final da Copa do Catar. Para se referir ao técnico, Neto termos como filho de uma p..., desgraçado, sem-vergonha, burro, idiota, imbecil e vagabundo. A ação foi aberta na última quarta-feira no Fórum Regional de Pinheiros, em São Paulo.

De acordo com o Globo Esporte, advogados do técnico disseram que "as sete expressões – algumas delas proferidas repetidamente – formam um conjunto inequívoco de ofensas, qualquer que seja o contexto em que proferidas. Possuem elevado caráter pejorativo e não têm outro sentido senão o de atingir a honra do querelante [Tite], ofendido em sua dignidade (respeitabilidade) e seu decoro".

Representantes de Tite pediram que Neto sofra as sanções estipuladas nos artigos 140 e 141 do Código Penal. A pena prevista é de prisão de um a seis meses ou multa, mas pode aumentar em um terço quando o crime é cometido na presença de várias pessoas, ou de maneira que facilite a divulgação da calúnia. A punição também pode ser elevada se os comentários forem divulgados em redes sociais.

De acordo com a defesa do treinador, as palavras de Neto foram retransmitidas no Youtube, obtendo 2,5 milhões de visualizações na plataforma.

O vídeo abaixo é de "Os Donos da Bola" (versão SP) na Band, quando Neto se enfurece com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo e xinga Tite até não poder mais. Há pouco, o GloboEsporte noticiou que Tite entrou na Justiça com uma queixa-crime contra Neto. https://t.co/lNbsIT5GFf — Edu Cesar (Papo de Bola) (@papodebola) March 16, 2023

