Covid-19 explode na Copa América e Conmebol confirma 140 casos

247 - A Copa América 2021 tem 140 casos positivos de Covid-19, aponta balanço divulgado pela Conmebol nesta segunda-feira (21). Segundo a entidade, a maioria dos infectados é de operários e empregados terceirizados.

O último comunicado do tipo, publicado na quinta-feira (17), registrava 66 casos. Os dados baseiam-se no resultado de 15.235 testes realizados desde o início da competição no Brasil.

A Conmebol adotou um discurso positivo, celebrando o fato de que apenas 0,9% dos testes positivaram.

Já foram registrados casos nas seleções da Venezuela, Colômbia, Chile e Bolívia. A entidade não informou quantos casos novos ocorreram nas delegações. (Com informações do ge).

