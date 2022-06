Felipe Neto denuncia ameaça de segurança em estádio no jogo do Botafogo

Apoie o 247

247 - O youtuber Felipe Neto relatou em sua rede social que recebeu uma ameaça durante a partida entre Botafogo e Fluminense, na tarde de hoje (26). Torcedor do Botafogo, Felipe estava dentro de seu camarote no estádio Nilton Santos quando um segurança teria dito ao seu motorista que "tinha que botar (sic) uma bomba aí pra explodir e não sobrar nada". A reportagem é do portal UOL.

Segundo Felipe, o segurança que trabalha para a empresa 'Blindados' questionou seu motorista: "de quem é esse camarote?". Ao descobrir que era de Felipe Neto, fez a ameaça. O influencer afirmou que irá entrar com uma representação contra o homem. O UOL Esporte apurou que a empresa faz segurança privada e possui contrato com o Botafogo.

O episódio fez Felipe Neto desabafar sobre o que tem vivido nos últimos anos. Ele diz que não se sente seguro em lugar nenhum fora de sua própria casa.

Para questionar sobre o episódio, a reportagem entrou em contato com a empresa citada e com o Botafogo, mas ainda não obteve respostas. A administração do estádio também foi acionada pela reportagem e, no momento, ainda não tinha ciência sobre o ocorrido.

