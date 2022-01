Filha tranquiliza fãs sobre estado de saúde de Pelé: “está bem”

Apoie o 247

247 - Kely Nascimento, filha de Pelé, postou em suas redes sociais uma mensagem para tranquilizar os fãs do pai, que luta contra um câncer de cólon. “Está bem”, disse ela. Segundo o site ESPN , o Rei está com tumores no fígado, intestino e em um dos pulmões.

“Ontem meu WhatsApp e DMs começaram a Bombar novamente. Até me pegou de surpresa e eu sei o que está acontecendo! Eu só queria dizer a vocês que meu pai está bem e nada em seu diagnóstico mudou!”, postou a filha do ex-jogador.

“Ele vai ir ao hospital todos os meses para um check-up, então vocês podem esperar que esse tipo de coisa aconteça de vez em quando. Obrigado a todos pela preocupação!”, disse Kely em postagem na rede social”, escreveu ainda.

Pelé recebeu alta na última quinta-feira (20) após ser novamente internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

