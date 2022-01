Pelé tem câncer generalizado pelo corpo, diz ESPN

Pelé, "o Rei do Futebol", tem um tumor no intestino, um no fígado e o início de um no pulmão edit

Apoie o 247

ICL

Fórum - Pelé, o Rei do Futebol, 81 nos, continua sua luta contra o câncer. O ex-jogador deixou o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira (20), onde se submeteu a uma nova sessão de quimioterapia. O quadro é estável, segundo os médicos, mas a situação é preocupante.

De acordo com informações divulgadas pelo site da ESPN Brasil, “Pelé tem um tumor no intestino, um no fígado e o início de um no pulmão. O que mais preocupa os médicos é o do fígado, por não poder ser retirado em cirurgia. Por conta da situação fragilizada, ele segue sendo monitorado de perto e realiza quimioterapia a fim de evitar que os tumores se espalhem pelo corpo”, afirmou a reportagem.

Os médicos Fabio Nasri (geriatra e endocrinologista), Rene Gansl (oncologista) e Miguel Cendoroglo Neto (diretor-superintendente Médico e Serviços Hospitalares) do Albert Einstein divulgaram uma nota antes da saída de Pelé do hospital.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE