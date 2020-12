Flamengo diz que laudo aponta injúria racial de Ramírez contra Bruno Henrique

Especialistas em leitura labial identificaram uma injúria racial do colombiano Índio Ramírez, do Bahia, contra o jogador Bruno Henrique, do Flamengo. A informação foi dada pelo dirigente Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do rubro-negro edit

247 - O vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, afirmou nesta terça-feira (22) que especialistas em leitura labial identificaram uma injúria racial do colombiano Índio Ramírez, do Bahia, contra o jogador Bruno Henrique, do Flamengo. Os dois discutiram logo após o jogador Gerson acusar Ramírez de ter-lhe dito "cala a boca, negro".

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, "Luis Felipe Ramos Barroso, Felipe Oliver e Mikel Vidal, especialistas em leitura labial consultados pelo GloboEsporte.com, afirmam que Ramírez diz a Bruno Henrique o seguinte: 'Está falando muito seu negro'".

No Twitter, Dunshee disse que "o Flamengo encomendou a especialistas do INES - INSTITUTO DE EDUCACAO DE SURDOS, uma leitura labial da situação do Ramirez com o Bruno Henrique momentos antes do que se passou com o Gerson". "A prova revelou que teria havido a ofensa, vamos apresentar ao STJD e entregar à polícia", disse.

Na manhã desta terça, Gerson foi à delegacia prestar depoimento sobre a suposta injúria cometida por Ramírez.

"Estou aqui na delegacia, vim falar sobre o ocorrido. Quero deixar bem claro que não vim aqui só para falar por mim, mas também para falar por minha filha, que é negra, meus sobrinhos, que são negros, meu pai, minha mãe, amigos também, e a todos os negros que têm no mundo. Sobre o fato que aconteceu, hoje, graças a Deus, tenho um status de jogador de futebol, onde tenho voz ativa para poder falar e dar força para outras pessoas que sofrem de racismo ou outro tipo de preconceito", disse o meio-campista em vídeo divulgado pelo Flamengo.

O Flamengo encomendou a especialistas do INES - INSTITUTO DE EDUCACAO DE SURDOS, uma leitura labial da situação do Ramirez com o Bruno Henrique momentos antes do que se passou com o Gerson. A prova revelou que teria havido a ofensa, vamos apresentar ao STJD e entregar a polícia. — Rodrigo Dunshee de Abranches (@roddunshee) December 22, 2020

O conhecimento liberta. Saiba mais