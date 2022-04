Fluminense empata com Flamengo e conquista Cariocão após 10 anos (vídeos)

Apoie o 247

Metrópoles - É o fim do jejum do Fluminense no Campeonato Carioca. Após 10 anos da última conquista, o Tricolor voltou a levantar o troféu do estadual neste sábado (2/4). Após a vitória por 2 x 0 no jogo de ida, o Fla-Flu de hoje terminou empatado em 1 x 1.

O grande destaque da decisão do estadual foi Cano, que marcou os dois gols do Flu no jogo de ida, marcou também neste sábado (2/4) e garantiu o título de sua equipe. O argentino ainda perdeu um pênalti no início do segundo tempo. Gabigol, artilheiro do torneio, descontou para o Flamengo.

