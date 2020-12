Gérson, do Flamengo, denuncia injúria racial de atleta do Bahia e cumplicidade de Mano Menezes

Revista Fórum - Mais um caso de racismo no futebol foi registrado neste domingo (20), no que deveria ter sido apenas um jogaço realizado no Maracanã, que terminou com vitória do Flamengo sobre o Bahia por 4×3, mas que acabou manchado por mais uma situação lamentável de discriminação.

Segundo o volante Gérson, durante uma discussão ocorrida após o segundo gol do Bahia, o meia colombiano Juan Pablo Ramírez teria se irritado com a reclamação do flamenguista e dito “cala a boca, negro”.

“Eu tô vindo aqui falar agora, porque nunca havia sofrido (injúria racial), mas isso aí eu não aceito”, completou Gérson, em entrevista ao canal SporTV, após a partida.

