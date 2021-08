Hebert Conceição nocauteia ucraniano e leva ouro no boxe

Brasileiro acertou um golpe espetacular no ucraniano, que foi a nocaute. Com isso a luta foi finalizada e o brasileiro garantiu a medalha de ouro edit

247 – O brasileiro Hebert Conceição venceu a luta contra o ucraniano Oleksandr pela categoria peso médio do boxe Olímpico e conquistou a medalha de ouro. O brasileiro vinha perdendo o combate até o terceiro round, com vitória parcial de 20 a 18 para o ucraniano. Mas, no terceiro round Hebert acertou um golpe espetacular no ucraniano, que foi a nocaute. Com isso a luta foi finalizada e o brasileiro garantiu a medalha de ouro.

