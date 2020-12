Jorge Jesus se defende de acusações de machismo: “carapuça não me serve”

Técnico do Benfica, que já treinou o Flamengo, disse que as críticas são injustas e alega que não diferenciou a jornalista edit

Do Metrópoles - Nos últimos dias, Jorge Jesus tem sofrido uma enxurrada de críticas sobre uma resposta considerada machista dada a uma jornalista. Nesta quarta (2/11), o técnico do Benfica se defendeu, afirmando que não teve comportamento sexista com a profissional.

“São injustas (as críticas) e vou tentar explicar o porquê. Respondia a um jornalista, não se é branco, preto, se é senhora ou um cavalheiro. Respondi dizendo que não estava de acordo com a pergunta. Não foi por machismo, não sei o que é isso. No Brasil trabalhei com muitas jornalistas, essa carapuça não me entra. Sei que hoje as sociedades são muito mascaradas e essa é uma notícia mascarada”, respondeu Jesus, em entrevista coletiva pela Liga Europa.

Continue lendo no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais