Juca Kfouri: 'Neymar é um péssimo exemplo para o Brasil, não será o melhor do mundo'

Juca Kfouri disse que Neymar Jr. está cometendo uma “irresponsabilidade criminosa” por organizar uma festa de Réveillon em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, com 500 convidados, em meio à pandemia do novo coronavírus edit

247 - O jornalista esportivo Juca Kfouri, no podcast Posse de Bola #86, disse que o craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., está cometendo uma “irresponsabilidade criminosa” por organizar uma festa de Réveillon em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, com 500 convidados, em meio à pandemia do novo coronavírus.

“Quer dizer, ele revela não apenas que ele não tem nada na cabeça, mas que ele é irresponsável socialmente, ele é um péssimo exemplo para o Brasil", diz Juca.

"Esse rapaz não vai ser nunca, nunca, o número 1 do mundo, porque não tem cabeça para isso. Logo depois de, enfim, ter tomado uma atitude contra o racismo como tomou no jogo do PSG contra o time lá de Istambul, faz essa estupidez criminosa que está cometendo. E eu me pergunto onde está o Brasil que não fica indignado nem com o presidente que se desfaz das vacinas quando o mundo inteiro está sendo vacinado e no Brasil não", conclui.

