Libertadores: Bolsonaro, que já disse torcer para o Palmeiras, diz que "amanhã somos todos Flamengo"

247 - Jair Bolsonaro, que já se disse torcedor do Palmeiras várias vezes, declarou, nesta sexta-feira, 26, em um discurso na Vila Militar, no Rio de Janeiro, que vai torcer para o Flamengo neste sábado, 27, quando ocorre a final da Libertadores entre as duas equipes.

"Antes de agradecer a qualquer coisa, assim como falei em 2019 e deu certo... amanhã somos todos Flamengo!", disse Bolsonaro ao encerrar seu discurso na cerimônia de formatura do 76º aniversário da Brigada de Infantaria Paraquedista.

Bolsonaro se diz torcedor palmeirense e chegou até a levantar o troféu do Campeonato Brasileiro junto ao time alviverde no Allianz Parque, em 2018. Apesar disso, ele é politicamente próximo da diretoria do Flamengo, clube que fez pressão para a volta do futebol durante a pandemia da Covid-19 em 2020 e que o apoiou na MP do Futebol, que tirou da TV Globo o monopólio sobre as transmissões do futebol brasileiro.

Bolsonaro tem o hábito de vestir camisas de diversos times e já foi com seu ex-ministro da Justiça, o juiz parcial da Lava Jato, Sergio Moro - na ocasião em que foram ambos vaiados.

Palmeiras e Flamengo se enfrentam às 17h deste sábado, 27, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela decisão da Libertadores. Um grande duelo que reúne os dois últimos campeões da competição.

Bolsonaro não vai ao jogo

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o presidente da Assembleia Legislativa do estado, André Ceciliano, torcedores do Flamengo, estarão no estádio Centenário, segundo o jornal O Globo. Segundo a reportagem, “Cláudio Castro foi convidado a viajar pela diretoria do Flamengo, que arcará, inclusive, com as passagens aéreas”.

Também o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, “torcedor fanático do Flamengo”, irá ao jogo.

Bolsonaro, no entanto, não vai. Além de ter compromisso marcado na data, ele teria dificuldades de entrar no Uruguai, visto que o país vizinho faz a exigência de que estrangeiros estejam vacinados para entrar em seu território. Ele já declarou ter sido impedido de ver um jogo do Santos por não estar imunizado.

