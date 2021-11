Libertadores: preço do peso uruguaio dispara no Rio por conta da partida

Em São Paulo, cidade do Palmeiras, rival do Flamengo, a moeda não sofreu alteração edit

Revista Fórum - A escassez de pesos uruguaios em papel moeda, muito procurado pelos cariocas devido à final da Copa Conmebol Libertadores deste sábado (27), que será disputada entre o Palmeiras e o Flamengo no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, fez com que casas de câmbio elevassem em até 65% o preço das operações ao longo do mês de novembro.

De acordo com a B&T Câmbio, maior corretora de câmbio do país, a cotação da moeda uruguaia tem variado entre R$ 0,154 e R$ 0,254 no Rio de Janeiro, enquanto em São Paulo, por exemplo, o preço se manteve muito mais estável, entre R$ 0,153 e R$ 0,166.

“Essa discrepância de valores indica que algumas casas não deram conta da alta demanda”, aponta Tulio Portella, diretor comercial da B&T Câmbio.

