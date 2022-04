Mais racismo: torcedor chileno imita macaco para torcedores do Flamengo (vídeo)

Apoie o 247

247 - A partida entre Universidad Católica e Flamengo, que terminou com a vitória do rubro-negro na quarta-feira (28), por 3 a 2, ficou marcada por mais um lamentável caso de racismo contra brasileiros na Libertadores. A informação é do portal Band.

No Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile, torcedores da Católica jogaram pedras, garrafas e sinalizadores nos torcedores do Flamengo presentes na partida. Além disso, torcedores foram flagrados fazendo imitações de macacos em direção aos flamenguistas.

O Flamengo, em suas redes sociais, divulgou um dos vídeos e publicou uma nota repudiando as cenas vistas no Chile. Confira a nota do rubro-negro abaixo:

“Na noite desta quinta-feira, no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile, aconteceram cenas lamentáveis de racismo, lançamento de pedras, garrafas e sinalizadores (uma criança foi ferida) da torcida adversária em direção aos torcedores rubro-negros, durante a partida entre a Universidad Católica e Flamengo, pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Não aguentamos mais isso! Medidas severas precisam ser tomadas”.

