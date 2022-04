Com Bolsonaro há uma autorização para o racismo, diz treinador do Grêmio

Apoie o 247

247 - O técnico do Grêmio, Roger Machado, 47 anos, um dos poucos treinadores negros no comando de um clube do futebol brasileiro, afirmou que o discurso de Jair Bolsonaro (PL) dá autorização para o racismo. Com passagens por Palmeiras, Fluminense e Atlético-MG, Roger, disse ter recebido insultos direcionados à sua esposa e às suas filhas, nessa quarta-feira (27), na vitória gremista sobre o Operário-PR. A entrevista foi concedida ao jornal Folha de S.Paulo.

Ao comentar se Bolsonaro tem alguma responsabilidade pelo racismo no Brasil, o treinador afirmou que "indivíduos [racistas] que estavam escondidos [porque a sociedade os reprimia] se sentem autorizados a se manifestar segundo as posturas e pontos de vista do líder da nação, [porque estes] são convergentes". "Temos que resistir, porque sua intenção é que retrocedamos, e isso não podemos permitir", disse.

"Nos meus primeiros trabalhos como treinador, muitas vezes, quando era demitido, questionavam a minha capacidade de gerir grupos, sendo que essa era uma das grandes capacidades que eu sempre tive como jogador, como liderança, como capitão", acrescentou.

