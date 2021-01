Marcinho assume ter atropelado casal no Rio de Janeiro

247 - O ex-jogador do Botafogo, Márcio de Oliveira Almeida, o Marcinho, admitiu à polícia nesta segunda-feira, 4, ter atropelado um casal no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, no último dia 30, segundo a CNN.

Em depoimento, Marcinho conta que estava na casa do primo combinando uma confraternização para a virada do ano, quando sua esposa ligou pedindo para que ele fosse ao mercado comprar alguns itens para a ceia.

Na volta para a casa de seu primo, o ex-lateral direito do Botafogo passou pela avenida Lúcio Costa e um casal saiu, repentinamente, do estacionamento em direção à pista. Ele afirma que tentou desviar, mas acabou atingindo o homem.

Estilhaços de vídeo voram no rosto do jogador, que ao notar a aglomeração em torno do acidente, deixou o local sem prestar socorro por medo de linchamento.

O jogador disse que estava sóbrio e que procurou o primo e o pai após o acidente por não estar em condições psicológicas para ir à polícia. Ele também alega estar recebendo ameaças de morte constantes.

O pai de Marcinho, Sérgio Oliveira, já prestou esclarecimentos, uma vez que o carro do acidente estava registrado no nome da empresa do pai. O veículo, de modelo Mini Cooper, foi abandonado a 600 metros do local do acidente e já passou por perícia.

O professor Alexandre Silva de Lima morreu na hora do acidente e sua mulher, Maria Cristina José Soares, fraturou a bacia e as duas pernas e precisou passar por cirurgia. Ela está internada.

