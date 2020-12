"Não sou racista", diz quarto árbitro acusado de racismo em partida de PSG x Istanbul

247 - O romeno Sebastian Colțescu, quarto árbitro da primeira etapa da partida Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir na terça-feira (8), se defendeu das acusações de racismo que recebeu de jogadores durante a partida.

De acordo com jornal "ProSport", Colțescu ligou para familiares após o jogo para dar sua versão dos fatos. "Só tento ser uma boa pessoa. Não vou ler nada do que sair na imprensa nos próximos dias. Qualquer um que me conhece sabe que não sou racista. É o que eu espero, pelo menos", teria dito o árbitro aos parentes.

A partida foi retomada nesta quarta-feira (9) com protestos.

