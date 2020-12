Jogo entre PSG e Basaksehir é suspenso após quarto árbitro proferir insultos racistas (vídeo)

HISTÓRICO!

No jogo PSG x Istanbul agora em Paris, o 4º árbitro foi racista, insultou um jogador no banco de reservas do Istanbul e todos os jogadores dos dois times resolveram se retirar da partida.



Assim que se luta contra o racismo no futebol!!! ✊🏽✊🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/DNjBRt5SgY